I 10 fatti più importanti del 2023 in Italia

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tra i tantidi cronaca, ilsarà certamente ricordato per la cattura di Matteo Messina Denaro, la devastante alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, la scia di sangue dei femminicidi e la morte di Silvio Berlusconi. Un anno segnato da eventi tragici che non dimenticheremo. Matteo Messina Denaro Il 16 gennaio, dopo una latitanza durata 30 anni, in una clinica privata di Palermo viene arrestato il boss di Cosa nostra Matteo Messina Denaro. Un anno prima era stato operato nella struttura privata e da allora stava facendo delle terapie in day hospital usando un falso nome, Andrea Bonafede. Affetto da un tumore, il 22 settembre entra in come irreversibile e muore tre giorni dopo. Naufragio di Cutro Nella notte fra il 25 e il 26 febbraio un caicco partito dalla Turchia con a bordo almeno 180 migranti naufraga a poche decine di metri dalla costa ...