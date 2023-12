Highlights Cagliari-Empoli 0-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ilcon glie i gol di, sfida valida per la diciottesima giornata della. Tante emozioni, diversi interventi del VAR, un rigore parato da Caprile su Viola, ma alla fine il risultato è di 0-0 tra le due squadre impegnate in questo ultimo turno delin Sardegna. SportFace.

...in campo Udinese - Bologna e- Empoli. Alle 18 poi calcio d'inizio per Verona - Salernitana e Milan - Sassuolo. In serata, alle 20.45, il big match Juventus - Roma ( TUTTI GLIDI ...A breve glidel matchATALANTA - LECCE 1 - 0: Lookman (A)CLASSIFICA SERIE A: Inter 45*; ... Torino 24*; Monza 22*; Lecce, Genoa* 20; Frosinone 19; Sassuolo 16; Udinese 14; Verona 14;...Cagliari – Empoli: ecco gli highlights e i gol della sfida valevole per la diciottesima giornata di Serie A Nel primo tempo meglio gli ospiti che creano di più, nella ripresa, invece, il Cagliari camb ...