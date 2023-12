Hamsik fa il tifo per il Napoli | la foto durante la gara col Monza

Leggi su napolipiu

(Di sabato 30 dicembre 2023) Marekha seguito in tv, postando poi sui social una sua. L’ex capitano azzurro continua a seguire la sua ex squadra. Ieri sera Marekha seguito da casa il pareggio casalingo delcontro il. Sui social l’ex bandiera azzurra ha postato unamentre guardava la partita in tv. Lo scatto non è passato inosservato e ha ricevuto migliaia di apprezzamenti daisi partenopei, che hanno sempre nel cuore lo slovacco. Anche a distanza di anni dalla cessione in Cina,continua a seguire e tifare. Ieriha pubblicato su Instagram ladella partita in diretta sullo ...