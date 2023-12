Ha salvato la vita al professor Le Foche | Manuel Basile è la “Persona dell’Anno” 2023 di Fondi

(Di sabato 30 dicembre 2023) Pubblicato il 30 Dicembre,Il nome più votato dalle oltre tremila indicazioni complessive di più nominativi per la “è quello di, agente scelto della Polizia di Stato. La proclamazione è avvenuta al termine di una spettacolare serata nel Castello Caetani divenerdì 29 dicembre. Il riconoscimento è stato consegnato al fratello Gianmarco dal sindaco diBeniamino Maschietto, dal vicesindaco Vincenzo Carnevale, dal presidente della Pro LocoGaetano Orticelli. Presenti anche Gabriella Capotosto e Gino Fiore già personenegli anni passati.era assente per un viaggio già pianificato da tempo e ha ...

Questo intervento haladi almeno 200 bambini e migliorato la salute delle loro madri, evitando trasferimenti rischiosi a ospedali distanti. Discussioni LGBTQI+ La serie web 'Becoming' ...Una corsa contro il tempo che non halaal piccolo che è giunto in condizioni disperate all'ospedale Gaslini di Genova dove è morto poco dopo. L'allarme era scattato poco prima delle 2 ...Il venerato sceneggiatore lavora a Hollywood anche come 'script doctor', il dottore delle sceneggiature, un secondo lavoro che gli frutta davvero tanto.Il sovrano, come da tradizione, concederà le onorificenze di fine anno: in tutto 1.200, tra cui Ridley Scott ed Emilia Clark ...