Guerra | ultime notizie Gaza | Hamas | «No a tregua temporanea» Nella notte 70 droni ucraini su siti militari russi

... i segni di un certo raffreddamento fra Palazzo Chigi e il Colle si sono colti in queste... con un'attenzione particolare " nella ricorrenza dei 75 anni di una Costituzione che ripudia la...Nelleore, del resto, lo stesso è bersaglio di polemiche da parte dei fan che hanno ...edicola il 29 dicembre spiega che con la sua linea politica il premier in carica 'ha cancellato la...Guerra israelo-palestinese, Hamas rifiuta un'altra tregua temporanea. Gli aggiornamenti sul conflitto in Medio Oriente.La situazione sul conflitto tra Israele e Hamas. Il ruolo del Qatar come mediatore e le polemiche sulla vendita di armi da parte degli Usa a Tel Aviv ...