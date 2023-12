Guerra Russia-Ucraina | fuoco su Bryansk | ucciso un bambino | Kiev sotto attacco

Le notizie sulla guerra in Ucraina di venerdì 29 dicembre, in diretta. Kiev : «Almeno 30 morti nell'attacco russo , 160 i feriti». Ue: «Pronti a ... (corriere)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di sabato 30 dicembre, in diretta. Attacco ucraino contro la città russa al confine con Kiev. Vasily Nebenzya: ... (corriere)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di sabato 30 dicembre, in diretta. Attacco ucraino contro la città russa al confine con Kiev. Vasily Nebenzya: ... (corriere)

...a dismisura con i finanziamenti occidentali facendo massacrare senza minimo rimorso il suo popolo vittima di una vigliaccaper procura NATO contro lacombattuta in Ucraina. La..."Siamo di fronte a tensioni geopolitiche crescenti, non ultima ladellacontro l'Ucraina, che richiede decisioni collettive coraggiose. Ci troviamo di fronte a un'accelerazione della ...E' salito a 14 morti e 108 feriti il bilancio a Belgorod, la città russa colpita da attacchi ucrani. Lo ha riferito il ministero russo per le Emergenze, precisando che "secondo informazioni aggiornate ...Droni lanciati senza sosta nella notte. Mosca: “Reponsabilità di Ue e Gran Bretagna”. Morto in circostanze misteriose un politico del partito di Putin. Secondo la Marina militare ucraina sono in servi ...