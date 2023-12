Guerra Gaza | Hamas | “Non vogliamo un’altra tregua temporanea”

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Adnkronos) – Non ci sono stati colloqui relativi ad un accordo sugli ostaggi in cambio di. A dichiararlo, parlando con Al Jazeera, è stato Osama Hamdan, esponente diin Libano, secondo il qualeavrebbe informato i mediatori che la priorità del gruppo riguarda un cessate il fuoco permanente e che al momento non si parla di rilasciare ostaggi prima che i combattimenti cessino. Secondo Hamdan, Israele avrebbe fatto trapelare false informazioni al fine di respingere le crescenti pressioni interne sul governo per un accordo sugli ostaggi. A riferirne è il Times of Israel. Intanto il vice segretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari, Martin Griffiths, lancia un appello per un aumento “urgente” degli aiuti destinati alla popolazione di ...