Guerra Gaza | Hamas | “Non vogliamo un’altra tregua temporanea”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 30 dicembre 2023) Secondo Osama Hamdan, esponente dell'organizzazione in Libano, "Israele diffonde notizie false per respingere pressioni interne su ostaggi". Appello Onu per aumento urgente degli aiuti: "Popolazione esausta" Non ci sono stati colloqui relativi ad un accordo sugli ostaggi in cambio di un'altra. A dichiararlo, parlando con Al Jazeera, è stato Osama Hamdan, esponente di