Grande Fratello | spoiler 30 dicembre | Perla Vatiero riceverà una sorpresa

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tutto pronto per una nuova puntata del, che andrà in onda in prime time su Canale 5, oggi sabato 30. Saranno numerose le tematiche che verranno trattate nel corso della diretta. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, nel corso della serata ci sarà spazio anche per una, a riceverla sarà. Saranno diversi i concorrenti che riceveranno una visita ada parte dei propri cari. Il verdetto del televoto questa settimana non prevede alcuna eliminazione., anticipazioni 30pronta a ricevere unaAlfonso Signorini si appresta a collegarsi nuovamente con i gieffini, per affrontare insieme a loro una ...