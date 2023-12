Grande Fratello | Mirko Brunetti svela chi vincerà il programma secondo lui | «Ma non sarà Perla»

Il Grande Fratello torna su canale 5 per la diretta di sabato 30 dicembre . questa sera puntata di festa con tante sorprese per i concorrenti e il ... (leggo)

Mirko Brunetti ha risposto ad alcune domande su Instagram nella rubrica Back to reality., Mirko Brunetti: "La più furba nella Casa è Fiordaliso e anche Rosy è un'abile giocatrice" A distanza di quasi un mese dal suo addio al, il 26enne originario di Rieti ...All'interno della casa delnon mancano le tensioni ultimamente e anche l'ingresso dei due nuovi inquilini, Sergio D'Ottavi e Stefano Miele, non hanno fatto altro che modificare ulteriormente le dinamiche tra i ...Fratello: Stefano ci prova con Vittorio, e Federico fa il geloso Il veloce avvicinamento dello stilista al modello ha fatto subito ingelosire il suo migliore amico… Leggi ...Su Canale 5 va in onda in prima serata un nuovo appuntamento con il Grande Fratello tra sorprese ed esito del televoto.