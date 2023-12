Grande Fratello | le anticipazioni della ventinovesima puntata

(Di sabato 30 dicembre 2023) Questa sera andrà in onda su Canale 5 ladel, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione in studio di Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista e di Rebecca Staffelli in quelli di esperta dei social. Nella diretta di questa sera, sabato 30 dicembre, gli inquilini verranno già proiettati in un clima di festa e oltre a mettere in scena il musical di Mary Poppins, riceveranno alcune gradite sorprese da parte dei loro cari: Rosy Chin rivedrà il marito Paolo, mentre Letizia Petris la mamma Sara, e ancora Pera Vatiero riabbraccerà il padre Alessandro. Inoltre, Perla, Monia La Ferrera e Grecia Colmenares scopriranno il verdetto del televoto: il meno votato tra loro tre si aggiungerà a Federico Massaro nelle nominationprossima ...

