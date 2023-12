Grande Fratello | il compleanno di Perla Vatiero e lo strano gesto di Mirko Brunetti

Grande Fratello 2023, la decisione di Garibaldi arriva come una doccia fredda. I con corre nti rimasti in gioco proseguono la loro avventura ... (caffeinamagazine)

Sanremo 2023, la fotostoria della finalissima Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Al '' festa in maschera per il compleanno di Perla Ultimo Aggiornamento Fotogalley - Natale d'amore per ...Conosciamo meglio Sergio D'Ottavi , lo chef ed imprenditore che ora è un nuovo concorrente del: Ecco chi è Sergio D'Ottavi Sergio D'Ottavi è originario di Sabaudia, nel Lazio, ed è nato nel 1992; dunque, ha 31 anni . Ha 15 anni quando lascia casa per inseguire ...Mirko Brunetti svela chi sono i due concorrenti più furbi della Casa! E poi fa tre nomi per la vittoria finale ...Grande Fratello, Greta Rossetti torna a parlare di Mirko Brunetti: “Ecco perché ha accelerato nel rapporto con me”.