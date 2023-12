Grande Fratello | Greta Rossetti torna a parlare di Mirko Brunetti | “Ecco perché ha accelerato nel rapporto con me”

Leggi su isaechia

(Di sabato 30 dicembre 2023) Lo scorso sabato, durante l’ultima diretta delha avuto la possibilità di avere un nuovo confronto con l’ex fidanzato, il quale ha affermato di non essere più innamorato dell’ex tentatrice. Dopo quell’incontro,si è presa del tempo per riflettere su quanto accaduto ultimamente e sulla fine della sua storia d’amore e nelle scorse ore si è confidata con Monia La Ferrera,ndo adi, in particolare, ha riflettuto sui mesi che hanno trascorso insieme fuori da Temptation Island e ha affermato di aver capito i motivi che lo hanno spinto ad accelerare così tanto nelcon lei: Io non sono una a cui piace ...