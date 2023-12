GRANDE FRATELLO | GLI INQUILINI OMAGGIANO MARY POPPINS TRA AUGURI E BRINDISI

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 30 dicembre 2023) Sabato 30 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “”, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Aria di festa tratante sorprese per i concorrenti: Rosy e il marito Paolo, Letizia rivedrà la mamma Sara in occasione di un’importante ricorrenza per la famiglia, mentre per Perla ci sarà il papà Alessandro. Glidel loft di Cinecittà sono pronti a un nuovo GF Show e metteranno in scena il musical. Infine, al televoto Grecia, Monia e Perla. Chi si salverà?