Grande Fratello | giorno 110 | commenti al live

INTRATTENIMENTO Su Canale 5 dalle 21.35. I partecipanti, reclusi nella casa, concorrono per il montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto del reality le loro storie. ...Uscito al cinema nel dicembre del 1983, " Vacanze di Natale " riconquista ilschermo per una ... " Vacanze di Natale " diretto nel 1983 da Carlo Vanzina, scritto insieme a suoEnrico, è ...Ci avviamo verso la fine anno e il Grande Fratello 2023 torna stasera con la diretta di oggi sabato 30 dicembre, la 29ma e ultima per questo 2023. Vedremo stasera cosa succederà, dopo che una ...Attimi di commozione per Monia la Ferrera che nella zona trucco del Grande Fratello ha ricordato l'affetto per i figli ...