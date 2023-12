Grande Fratello | Federico Massaro in crisi per Vittorio Menozzi? Ecco cosa sta succedendo

... la mamma dedita alla famiglia, la sorella che è una psicologa di successo, ilche è un ... "Mi sono trovato benissimo perchè è un'attrice disensibilità e umanità, come tutto il cast". ...È sempre tempo di triangoli al, in particolare quando si parla di Mirko, Greta e Perla . Così, a catturare l'attenzione dei fan in questi giorni è stato un inaspettato " e particolare - gesto di Mirko in occasione ...Il Grande Fratello 2023, il reality show presentato da Alfonso Signorini, torna in prima serata su Canale 5. Durante la puntata di stasera il ritorno nella casa di Beatrice Luzzi assente ...Grande Fratello 2023 cosa succederà nella puntata di sabato 30 dicembre Ecco le anticipazioni, chi sono i concorrenti ancora in gara e chi è in nomination.