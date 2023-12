Grande Fratello | chi è il più votato secondo i sondaggi

Fiori d'arancio per Manila Nazzaro . Dopo la rottura con Lorenzo Amoruso , l' ex amata concorrente delVip ha ritrovato la felicità accanto a Stefano Oradei . Non solo. Stando alle ultime indiscrezioni pare che i due innamorati stiano pianificando il loro matrimonio . Manila Nazzaro si ...La rottura tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti è ormai definitiva: il triangolo nato durante Temptation Island ed alimentato dalnon esiste più. L'ex tentatrice, confidandosi con Monia , ha rivelato che le divergenze tra loro sono cresciute gradualmente fino a giungere alla rottura, accelerata da un messaggio ...Durante i festeggiamenti del compleanno di Perla al Grande Fratello, Massimiliano Varrese cerca di confrontarsi con Monia che in mattinata aveva accennato a volergli dire qualcosa.Dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Federico Massaro ha legato particolarmente con Vittorio Menozzi. Di conseguenza i due hanno trascorso la maggior parte del tempo ...