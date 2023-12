Grande Fratello 2023 | lettera inaspettata di Greta Rossetti per Perla Vatiero | il contenuto

(Di sabato 30 dicembre 2023)ha scritto unaper il suo compleanno alche ha sorpreso i presenti e il pubblico. Infatti, è stata con ogni probabilità la dedica più dolce dei concorrenti del reality, così che molti fan sperano in una loro coalizione così da andare contro Mirko Brunetti. Altri invece mettono in dubbio le buone intenzioni della, giudicandole più che sospette. Saranno vere oppure c’è di mezzo il gioco?: ladiDurante i festeggiamenti per il compleanno di...

Ci siamo. È tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con il. Così, questa sera, 30 dicembre, a partire dalle ore 21.25 il "papà" di tutti i reality, tornerà in diretta su Canale 5 con una scoppiettante puntata. Alfonso Signorini aprirà le ...Nuovo appuntamento di fine anno all'insegna del, quello di stasera, sabato 30 dicembre 2023. In vista della puntata in compagnia di Alfonso Signorini , siamo pronti a scoprire anche i risultati del sondaggio relativo al meno votato.Passaggio di testimone in casa Maury’s Com Cavi dove Massimo Pieri succede al fratello Angelo nella carica di Presidente del club. Una decisione programmata da tempo, volta al ...Ci siamo. È tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con il Grande Fratello. Così, questa sera, 30 dicembre, a partire dalle ore 21.25 il “papà” di tutti i reality, tornerà in diretta su ...