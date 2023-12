Gran Concerto di Capodanno a Pompei con l’Orchestra Filarmonica “Verdi” di Salerno

(Di sabato 30 dicembre 2023) Anche quest’anno la città degli Scavi e del Santuario accoglie l’anno nuovo con un evento musicale di assoluto prestigio come il “di– Città di”, giunto alla seconda edizione. L’appuntamento con la musica colta è per martedì 2 gennaio 2024 (ore 18) in piazza Schettini a, dove si esibirà“Giuseppe” di, per l’occasione diretta dal giovane talento Alfonso Todisco. Circa 150 artisti, tra coro e orchestra, daranno il benvenuto al 2024 eseguendo cori d’opera, che rappresentanodi pagine del repertorio lirico italiano. L’evento è promosso e patrocinato dal Comune di. Ingresso gratuito, con obbligo di prenotazione su ...

Anche quest'anno la città degli Scavi e del Santuario accoglie l'anno nuovo con un evento musicale di assoluto prestigio come il 'Gran Concerto di Capodanno " Città di Pompei', giunto alla seconda edizione. L'appuntamento con la musica colta è per martedì 2 gennaio 2024 (ore 18) in piazza Schettini a Pompei, dove si esibirà l'Orchestra Sinfonica "Giuseppe Verdi" di Salerno, per l'occasione diretta dal giovane talento Alfonso Todisco.