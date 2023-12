Governo | Renzi | ' il 2023 della Meloni tutto fumo e poco arrosto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Ma è". Lo scrive Matteonel suo editoriale sul 'Riformista' dal titolo 'Ildi Giorgia'. "Come dice la nostra copertina di fine anno in maggioranza ormai è tutti contro tutti: sono le botte di fine anno che fanno più rumore dei botti di fine anno a segnare la politica del nostro Paese", scrive. "Ma la ragione per la quale lapuò aspirare a mangiare il panettone 2024 è nell'opposizione. La vittoria di Schlein contro Bonaccini alle primarie, dovuta alla partecipazione al voto dei grillini, ha ribaltato il voto degli iscritti Dem ed è stato il regalo più grande alla Premier -prosegue il leader di Iv-. Il resto lo fa il combinato disposto del populismo di ...