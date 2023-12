Gli fanno una domanda e Pioli fugge via | cosa lo irrita | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) Stefanoè sempre in bilico. Il tecnico del Milan col Sassuolo si gioca una fetta importante del suo futuro e le ombre di Antonio Conte cominciano sempre di più ad addensarsi su Milanello.è teso e nervoso e si è visto anche nella conferenza stampa di ieri, il consueto incontro con i giornalisti prima della gara. E unaprecisa ha mandato in tilt il tecnico dei rossoneri: "Se potesse tornare indietro,cambierebbe di quest'anno che sta per chiudersi?" La reazione di Pioi spiazza tutti i cornisti presenti in sala: ascolta la, resta in apparenza impassibile poi dà l'impressione di trattenersi e, prima di alzarsi senza rispondere pienamente, picchietta nervosamente le mani per qualche istante sulla postazione dove ci sono i microfoni. "Una c'è… ma non c'è bisogno di dirla ...