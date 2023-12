Giorgi-Stearns stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Brisbane 2024

(Di sabato 30 dicembre 2023) Camilase la vedrà contro Peytonnel primo turno del torneo WTA 500 di, evento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. La tennista azzurra torna in campo dopo oltre tre mesi e debutterà in terra australiana contro la statunitense, giovane in rampa di lancio che ha ben figurato già nel 2023. Secondo i bookmakers sarà Camila a partire leggermente favorita, anche se il match si prospetta piuttosto imprevedibile, anche per l’assenza di precedenti tra i due. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(domenica 31 dicembre). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata sullo Show Court 1 al termine del derby russo ...

Sorteggiata nella parte alta anche Camila, numero 53 Wta, attesa al primo turno dalla 22enne statunitense Peyton, numero 44 del mondo, stella alla University of Texas che ha iniziato ...Andreeva A seguire -vsNon prima delle 05.00 - Van Assche vs Shevchenko SHOW COURT 2 Dalle 02.00 - Kalinskaya vs Pera A seguire - Schmiedlova vs Dolehide A seguire - Bogdan vs Kostyuk ...Al rientro nel circuito Naomi Osaka, che torna in campo dopo 15 mesi.ROMA (ITALPRESS) - Tre tenniste italiane hanno scelto di iniziare la stagione ...Debutto stagionale per Camila Giorgi nel torneo WTA 500 di Brisbane, in Australia. Per la giocatrice marchigiana, i cui ultimi ver segnali si erano visti agli US Open, esordio contro l'americana Peyto ...