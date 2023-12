Giordano | «Parole Acerbi? In Italia si ha paura a sentirsi favoriti»

(Di sabato 30 dicembre 2023)ha commentato ledia fine Genoa-Inter. L’ex giocatore fa poi un discorso generale andando oltre Inter e Juventus.? Bruno, ospite negli studi della Domenica Sportiva su Rai Due, ha commentato ledi Francescoal termine di Genoa-Inter: «Insi haa dire che ‘siamo la squadra favorita’. È un gioco delle parti tra Inter e Juventus, ma qui da noi nessuna mai dice ‘siamo i’. Quindi chi lo vuole vincere questo scudetto se Inter e Juventus si tirano indietro». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...

Si tratta diche cominciano a lambire la scena pubblica e sembrano iniziare a smantellare ... Per lo scrittore Paolola possibilità della sopraffazione 'è il segreto meglio custodito ...E, nelle sueaffiorano tutte queste differenze: "La nota di aggiornamento al Documento unico ... Toni più morbidi, invece, quelli di Bruno(Lega): "Forse noi non capiamo niente e non ...Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e dell’annata ormai conclusa.L’ex attaccante Bruno Giordano ha grandi parole di elogio per Simone Inzaghi ed ammette di avere un debole per Lautaro Martinez. Bruno Giordano al Corriere della Sera ha tessuto le lodi di Simone Inza ...