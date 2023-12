Giochi Google nascosti nelle ricerche da giocare subito

Leggi su navigaweb

(Di sabato 30 dicembre 2023)non è solo un motore di ricerca, ma anche un centrodove potergratis senza pagare nulla, sfruttando sia iutilizzati come Doodle (ossia come immagini iniziali della homepage) sia usando veri e propri, di cui pochi conoscono l'esistenza. In questa lista vi mostreremo ipagineindicando precisamente dove trovarli e quali parole digitare per farli apparire. LEGGI ANCHE -> Migliori 20su internet per ammazzare il tempo 1) Snake Il gioco Snake è stato uno deipiù divertenti sui vecchi cellulari Nokia, diventando nel tempo un vero cult per nostalgici. Si puòa Snake ...