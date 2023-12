Gilardino | «Genoa sontuoso! A tratti messo in difficoltà l’Inter»

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il calore del Marassi aiuta ilad opporsi al. Albertoè soddisfatto della prestazione della squadra rossoblù. Le parole dell’allenatore rilasciate a Dazn. MERITI –viene fermata, con un pareggio, dal. L’allenatore rossoblù, Alberto, dichiara: «Sono felice. Stasera era una partita complicata e difficile ma c’è stata un’interpretazione sontuosa, a, da parte dei ragazzi. Merito dell’approccio, dell’applicazione e della voglia di andarsi a giocare la partita contro una grande squadra. Sia chi ha giocato dall’inizio, sia chi è subentrato. Credo che aabbiamoin, sapendo anche soffrire in alcuni...

Il Genoa ospiterà questa sera l’Inter allo stadio Luigi Ferraris per confermare le buone risposte date contro le big in stagione. Matteo Barzaghi ... (inter-news)

Genoa-Inter è la sfida che si gioca questa sera a Marassi, valevole per la diciottesima giornata di Serie, l’ultima del 2023. Mentre Inzaghi ha ... (inter-news)

Genoa-Inter è uno degli ultimi anticipi del venerdì di Serie A. L'arbitro designato per la gara di Marassi è Doveri,... (calciomercato)

L’allenatore del Genoa Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di DAZN in seguito al pareggio casalingo 1-1 contro la capolista Inter: “Meglio se ... (sportface)

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parla to a DAZN dopo il match casalingo contro l’Inter pareggiato per 1-1. Avete fermato quasi tu... ()

EQUILIBRIO INIZIALE - Se l'Inter è senza l'infortunato Lautaro, ilè senza l'altro argentino Retegui chelascia inizialmente in panchina, preferendogli Ekuban come compagno d'attacco ...7: lavoro di par condicio rendendo all'Inter lo stesso trattamento riservato alla Juve. Il suoconferma di sentirsi a suo agio soprattutto contro le grandi, sfoderando l'ennesima ...La squadra di Inzaghi si porta avanti grazie a un gol del vice Lautaro, ma Dragusin di testa trova il pari. I bianconeri, se domani dovessero battere la Roma, potrebbero portarsi a -2 dalla capolista ...Stappa lo spumante da grande allenatore Alberto Gilardino, che qui ha fermato non solo Inter e Juve ma pure il Napoli e persino battuto la Roma ...