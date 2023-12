Gil de Ferran morto | l’ex pilota brasiliano ucciso a 56 anni da un infarto

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ha avuto un malore mentre gareggiava. Il mondo dell’automobilismo piange la scomparsa di Gil dea soli 56da unin carriera ha vinto la 500 miglia di Indianapolis nel 2003 ed è stato due volte campione IndyCar negli Stati Uniti. Secondo i media statunitensi deha avuto un malore mentre era in gara con il figlio al Concours Club di Opa-locka, in Florida. Deera diventato consulente del team McLaren di Formula 1 dopo essersi ritirato. Molti protagonisti del motorsport gli hanno riservato un ultimo saluto, tra cui l’amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali: “Sono davvero scioccato e profondamente rattristato dalla notizia della scomparsa di Gil de ...

De Ferran ha vinto i titoli Champ Car del 2000 e del 2001 guidando per Penske, e anche la Indy 500 del 2003 con Roger Penske. Nel 2000 al California Speedway, de Ferran stabilì il record di velocità ...