Gil de Ferran | morto l' ex pilota brasiliano | infarto in pista per il consulente della McLaren | aveva 56 anni

(Di sabato 30 dicembre 2023) Lutto nel mondo dei motori. Gil de, ex, èvenerdì per unmentre era al volante in, all'interno del motor racing club di Opa-locka, in Florida. Stando alle prime ricostruzioni, ilstava guidando una vettura quando ha avuto

Colpito da un infarto in pistade, simbolo del motorsport americano. Il due volte campione IndyCar e della 500 Miglia di Indianapolis nel 2003, è morto a soli 56 anni. Il malore è sopraggiunto ieri, venerdì 29 dicembre, ...Il mondo dei motori è in lutto per la scomparsa dide. L'ex pilota brasiliano è morto venerdì scorso per un attacco di cuore mentre era al volante in pista . Aveva 56 anni. Deha avuto un infarto mentre guidava al motor racing club ...Una fine anno tristissimo per il motorsport. Oggi, sabato 30 dicembre, è morto improvvisamente a cinquantasei anni dopo una rapida malattia Gil de Ferran, due volte Campione Indycar e trionfatore nell ...L’ex pilota brasiliano Gil de Ferran è morto per un attacco di cuore mentre stava guidando una vettura sulla pista di un motor racing club privato di Opa-locka, in Florida. L’auto si è fermata ...