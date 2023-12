Giampaolo Morelli | l’attore ha scoperto chi è il suo vero padre a 49 anni

Veronica Cursi per 'il Messaggero' - EstrattiI ricordi ora si mettono in fila uno dietro l'altro. Come in un puzzle. Adesso gli vengono in mente tutte quelle volte che, parlando di quell'amico di famiglia dagli stessi occhi ...Ancora nelle sale la 'La guerra dei nonni', con Vincenzo Salemme; pronto per essere distribuito nel 2024 'Come ti incasino mamma e papà' (Warner), con Carolina Crescentini e; già al lavoro sul set per 'Una fottuta bugia': il regista e sceneggiatore napoletano Gianluca Ansanelli è premiato a Capri, Hollywood come 'Italian Prince of comedy'. "È un periodo ...Stalking sulla ex al bar : "Ti mangio il cuore, ti uccido e sciolgo nell’acido": arrestato ‘Una scoperta dolorosa’: l’attore Giampaolo Morelli ha saputo che suo padre biologico non è chi l’ha ...Due giovani della Bsl San Lazzaro, Marco Milazzo e Allegra Mosconi, hanno risposto alle convocazioni dell'Academy Camp Italia e della Nazionale Rosa Under 16. La loro crescita e talento sono la confer ...