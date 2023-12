Germani Brescia-Olimpia Milano | LBA | ultime e diretta TV

(Di sabato 30 dicembre 2023) Questo pomeriggio alle 17, al PalaLeonessa,ospita l’nella gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Lega Basket A. I biancorossi sono decisamente in ripresa dopo un inizio di stagione disastroso, ma davanti oggi si ritrovano la co-capolista che conduce la classifica insieme alla Reyer. Laha più volte dato prova di essere una squadra quasi ingiocabile quando approccia bene alla partita e così vuole comportarsi anche contro la formazione del capoluogo lombardo. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere inil match: le ...

Così il tecnico della Germani Brescia , Alessandro Magro , in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'anno scorso, il club biancoblu non ha ... (247.libero)

Non c’è che dire: a loro modo, entrambe le formazioni che si fronteggeranno in questa sfida sono enormi sorprese del nostro campionato di Lega ... (metropolitanmagazine)

Il salotto migliore della Lega Basket A si è apparecchiato nobilmente per permettere la disputa, in questa tredicesima giornata, del big-match per ... (metropolitanmagazine)

Il PalaLeonessa sarà pieno . Cercherà di spingere laall'impresa di battere l'Olimpia Milano. Che può essere rimaneggiata quanto si vuole, ma resta il club dominante in Italia, al di là di questo inizio stagione molto sotto le aspettative, ...Si sfidano nell'ultimo match del 2023 i grandi ex Della Valle e ...Palla a due alle 17 al PalaLeonessa per la gara dagli obiettivi importanti per entrambe le squadre. Sotto i riflettori Amedeo Della Valle, il leader della Germani ha giocato una stagione e mezza all’O ...Il PalaLeonessa sarà pieno. Cercherà di spingere la Germani all’impresa di battere l’Olimpia Milano. Che può essere rimaneggiata quanto si vuole, ma resta il club dominante in Italia, al di là di ...