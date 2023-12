Genoa | Gilardino | 'Si parla poco di noi? Meglio Abbiamo messo in difficoltà l'Inter E sul mercato'

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il tecnico delAlbertohato a DAZN dopo il match casalingo contro l’pareggiato per 1-1. Avete fermato quasi tu...

Il Genoa ospiterà questa sera l’Inter allo stadio Luigi Ferraris per confermare le buone risposte date contro le big in stagione. Matteo Barzaghi ... (inter-news)

Genoa-Inter è la sfida che si gioca questa sera a Marassi, valevole per la diciottesima giornata di Serie, l’ultima del 2023. Mentre Inzaghi ha ... (inter-news)

Genoa-Inter è uno degli ultimi anticipi del venerdì di Serie A. L'arbitro designato per la gara di Marassi è Doveri,... (calciomercato)

L’allenatore del Genoa Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di DAZN in seguito al pareggio casalingo 1-1 contro la capolista Inter: “Meglio se ... (sportface)

EQUILIBRIO INIZIALE - Se l'Inter è senza l'infortunato Lautaro, ilè senza l'altro argentino Retegui chelascia inizialmente in panchina, preferendogli Ekuban come compagno d'attacco ...7: lavoro di par condicio rendendo all'Inter lo stesso trattamento riservato alla Juve. Il suoconferma di sentirsi a suo agio soprattutto contro le grandi, sfoderando l'ennesima ...La squadra di Inzaghi si porta avanti grazie a un gol del vice Lautaro, ma Dragusin di testa trova il pari. I bianconeri, se domani dovessero battere la Roma, potrebbero portarsi a -2 dalla capolista ...Stappa lo spumante da grande allenatore Alberto Gilardino, che qui ha fermato non solo Inter e Juve ma pure il Napoli e persino battuto la Roma ...