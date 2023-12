Genoa | Gilardino | “Felice del grande approccio | a gennaio può partire chi non trova spazio”

Leggi su sportface

(Di sabato 30 dicembre 2023) L’allenatore delAlbertoha parlato ai microfoni di DAZN in seguito al pareggio casalingo 1-1 contro la capolista Inter: “Meglio se si parla poco di noi, così lavoriamo più serenamente. Oggi sono, era una partita difficile ma l’interpretazione nostra è stata sontuosa. È merito dell’e della voglia di giocarsi la partita contro unasquadra da parte di tutti, dai titolari a quelli in panchina. A tratti abbiamo messo in difficoltà la prima in classifica sapendo anche soffrire“. L’ex campione del mondo ha poi proseguito: “Stasera Retegui e Messias rientravano, non sono al 100% ma ce l’hanno messa tutta. Gli ho chiesto uno sforzo e hanno risposto presente. È fondamentale avere dei ricambi, perché anche chi entra sa di essere parte integrante e fondamentale del gruppo. ...