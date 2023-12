Gennaio 2024 | le uscite videogiochi per console e PC

Leggi su seriea24

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Adnkronos) – Dopo un mese di dicembre relativamente tranquillo, al’industria deisi risveglia e inizia un anno che si preannuncia ricco diinteressanti. Tornano in primis due franchise storici come Prince of Persia, con un titolo in 2D che cerca di catturare la magia degli episodi anni ’90 della serie, ma anche Tekken, con un ottavo episodio sudi nuova generazione. Come se non bastasse, i giocatori PS5 potranno sperimentare una grafica migliorata e i controlli Dual Sense in The Last of Us Parte II Remastered, versione riveduta e corretta del gioco uscito per PS4. Attesissimo anche l’ottavo capitolo della serie Like A Dragon di Sega. Per i giocatori Switch, interessante l’uscita di Another Code: Recollection, una compilation dei due titoli della serie Another Code rimasterizzati ...