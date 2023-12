GdF Salerno | sequestrata oltre una tonnellata di articoli pirotecnici e ordigni artigianali

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di, nel corso di attività volte al controllo economico del territorio, ha sottoposto a sequestro penale un’ingente quantità di materiale esplodente, concentrata all’interno di un’attività commerciale sprovvista di idonea licenza nel Comune di Scafati. In particolare, nel corso di un intervento d’iniziativa scaturito dall’approfondimento di alcuni input info-investigativi, le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati hanno sequestrato “artifizi”abusivamente detenuti, per un totale di massa attiva calcolata in140 kg. Tale operazione ha avuto origine dall’intensificazione delle attività a contrasto dell’illegale commercializzazione di fuochi d’artificio in occasione delle festività di Capodanno. I militari hanno ...

II 27 dicembre u.s., il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno , ha arrestato, in flagranza di reato un uomo, per detenzione e ... (zon)

... i numeri vincenti 29 Dicembre Zerottonove, Capodanno in Piazza della Libertà: tutte le info 29 Dicembre Zerottonove, sequestrati oltre 200 ordigni rudimentali 29 Dicembre Zon.it ...... i numeri vincenti 29 Dicembre Zerottonove, Capodanno in Piazza della Libertà: tutte le info 29 Dicembre Zerottonove, sequestrati oltre 200 ordigni rudimentali 29 Dicembre ...Capodanno si avvicina, e come ogni anno i militari delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Salerno sono impegnati nella lotta ai botti illegali. In particolare, nel corso della mattinata odiern ...Il 27 dicembre u.s., il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, ha arrestato, in flagranza di reato O. B., per detenzione e fabbricazione illegale di materie esplodenti.