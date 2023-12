Gary Oldman ha rivelato qual è stata la scena più difficile da girare in Harry Potter

(Di sabato 30 dicembre 2023) L’indimenticabile e iconico attore che ha interpretato Sirius Black,haè ladipiùda, come sappiamo, ha interpretato il padrino dinel franchise, apparendo per la prima volta nel film del 2004e il prigioniero di Azkaban, diretto da Alfonso Cuarón. L’attore ha anche partecipatoe il Calice di Fuoco ee l’Ordine della Fenice, che si è concluso con la tragica morte del suo personaggio durante una battaglia al Ministero della Magia. Sebbene...

Il ritratto di Gary Oldman nei panni del tragico padrino di Harry Potter, Sirius Black, è ampiamente considerato come uno dei casting più forti dell'amatissima saga cinematografica, ma lo stesso Gary Oldman non sembra essere d'accordo. Gary Oldman, in una recente apparizione, ha raccontato il suo lavoro con Christopher Nolan nella trilogia del Cavaliere Oscuro. «Forse se avessi letto i libri come Alan (Rickman), se fossi stato un passo avanti, se avessi saputo cosa sarebbe successo, onestamente penso che lo avrei interpretato diversamente», ha detto l'attore. Gary Oldman, in una recente apparizione, ha raccontato il suo lavoro con Christopher Nolan nella trilogia del Cavaliere Oscuro.