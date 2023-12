Furia Mazzarri | duro botta e risposta in diretta con Giorgia Rossi | cos’è successo

La troppa adrenalina lo ha fregato. Per Walter Mazzarri il ritorno da allenatore in Champions con il suo Napoli è stato più doloroso del previsto. ... (liberoquotidiano)

L'attaccante nigeriano ha preso malissimo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro il Frosinone . Non è passato inosservato il suo battibecco ... (ilgiornale)

Napoli piange ancora, non per una sconfitta bensì per un pareggio. Le parole di Walter Mazzarri al termine del match contro il Monza. Non riesce più ... (spazionapoli)

...500 panchine in Serie A come, significa che per essere considerato rispettabile uno devo usare un cartellino a tutti i costi. Un arbitro è arbitro perché deve essere giusto. Invece a...Walterè una: il tecnico azzurro ha parlato al termine di Napoli - Monza . Leggi tutte le sue parole in conferenza stampa e le interviste post partita dal Maradona ...Walter Mazzarri molto nervoso dopo Napoli-Monza: acceso botta e risposta con Giorgia Rossi nel post-partita su DAZN ...Il rigore ci sta (il braccio di Mario Rui non è proprio attaccato), ma la partita dell'arbitro non è stata perfetta sotto il profilo comportamentale ...