Frosinone | Di Francesco | “Peccati di gioventù | dobbiamo ancora crescere”

(Di sabato 30 dicembre 2023) “La sconfitta è difficile da spiegare, dopo il pareggio ci siamo persi e abbiamo regalato il secondo gol. Abbiamo smesso di giocare, questi sonodima mi girano le scatole. Siamo di nuovo a parlare di ottimi 60 minuti, abbiamo concesso tutto in quindici minuti.in attenzione, non puoi buttare nel cestino partite del genere per superficialità. Se la Lazio ci avesse dominato lo avrei accettato, mi dispiace non portare a casa niente“. Lo ha detto il tecnico delEusebio Didopo la sconfitta contro la Lazio. “Si migliora attraverso la crescita, serve ai giovani – ha aggiunto l’allenatore delai microfoni di Sky Sport – continueremo a lavorare in questa direzione. Anche la comunicazione è un aspetto importante ...

AGI - La Lazio batte in rimonta il Frosinone e ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo quella in trasferta contro l'Empoli. Allo ... mentre gli uomini di Di Francesco, al quarto ko nelle ultime ... Di Francesco 6 : il Frosinone non subisce la Lazio e propone il suo gioco. Il risultato è figlio dell'inesperienza dei suoi nella gestione del vantaggio. Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, commenta il ko contro la Lazio a Sky Sport: "Difficile da spiegare. Dopo l'1-1 ci siamo un po' persi, regalando il secondo gol che ha portato la partita ..." (ANSA) - ROMA, 29 DIC - Lazio-Frosinone 3-1 (0-0) in un match della 18/a giornata del campionato di Serie A. A segno per i ciociari Soulè su rigore (58'). Per i biancocelesti in ...