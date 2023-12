Francesca Fialdini strepitosa con il look total black di Capodanno a Da noi… a ruota libera

Leggi su dilei

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ilsi sta avvicinando: manca un giorno alla notte più lunga dell’anno, quella che precede un nuovo inizio. La televisione non si ferma, perché il 31 va regolarmente in ondacon Da, il programma di intrattenimento che chiude l’anno con la puntata di San Silvestro. Domenica 31 dicembre, alle ore 17,20 su Rai1, laè presente in studio – addobbato ovviamente per l’occasione – con unideale per– e che classe! Ilperfetto per? È diFonte: Ufficio Stampa...