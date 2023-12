FOTO Serata da incorniciare per il Benevento5 | vittoria | primato e festa finale

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- E’ stata la giornata perfetta quella che si è consumata questo pomeriggio al ‘Palatedeschi’ di Benevento. Protagonista ilche, battendo la capolista Manfredonia, le ha soffiato ilin graduatoria, guardando ora tutti dall’alto (pari a 25 in classifica proprio con il Manfredonia ma i sanniti hanno ‘pagato’ un punto di penalizzazione). Gara senza storia quella che si è giocata nel pomeriggio, sanniti imprendibili per tutto l’arco della gara e risultato mai in bilico. I giallorossi di casa hanno presentato al proprio pubblico (numeroso anche grazie al free entry) il nuovo acquisto, la stella spagnola Lolo Suazo che ha subito fatto impazzire la folla con giocate di alta scuola ed una doppietta nell’11-4. Al termine della gara, momento di premiazioni alla presenza di tutti i ...

... messa a disposizione dalla sezione degli Alpini di Sanremo, ha contribuito a concludere in bellezza la bella, organizzata nella nuova "Casa delle Associazioni". Da tutti i Presidenti della "...Violenza sulle donne: i segnali cui prestare attenzione spiegati dall'esperta guarda leLeggi ... #Per cambiare dobbiamo essere felici se una ragazza facon chi vuole , #Per cambiare non ...Che serata per Gustav Isaksen. Un gol, un assist e una grande rimonta tutto in 90 minuti, anzi 45. L'esterno danese subentra a inizio ripresa a Felipe Anderson e spacca la partita.Serata pazza quella di ieri all’Olimpico. La Lazio ha battuto in rimonta il Frosinone con le reti di Castellanos, Isaksen e Patric, chiudendo il 2023 nel migliore dei modi. Proprio il gol ...