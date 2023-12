FOTO Il Pd e Abbate di nuovo insieme | si punta ad un’alleanza popolare

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: 6 minuti “Dopo le Europee lavoreremo ad una nuova alleanzaper una terra smarrita, contratta su se stessa e senza visione comune”. Il segretario provinciale del Pd Giovanni Cacciano ha indicato, durante la conferenza stampa di fine anno, la via per il futuro per il partito che vuole tornare al vertice al Comune e alla Provincia. Intanto il Pd ha ufficializzato l’ingresso o più precisamente il ritorno tra le proprie fila del consigliere regionale, Luigi, fino a pochi giorni fa nelle file mastelliane nell’Aula napoletana. Un’operazione clamorosa che sembra dare al Partito sannita unslancio visto che nelle sede regionale fino ad oggi poteva vantare un solo consigliere, ma alle fratture interne più datate sembrano aggiungercene altre. In politica i segnali e soprattutto le sedie vuote hanno un ...

ha ringraziato e dato merito, tra gli altri, al consigliere regionale addetto al Padel ...Giorgio Giordano ha fatto salire sul palco tutti i consiglieri e i fiduciari per l'immancabiledi ...In alcunepubblicate da Repubblica, dal giornalista Liri, Messina Denaro e Graviano sono stati individuati in due serate: il 13 novembre e poi in inverno, il 30 dicembre. Li hanno ...Abbate: «Kamada A me risulta sul mercato» Le parole del giornalista sul giocatore giapponese, arrivato in estate Intervistato dai microfoni di Radiosei, Alberto Abbate, ha parlato del futuro di Daich ...Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte e tra i club che si guardano intorno c'è anche la Lazio. Per i biancocelesti saranno fondamentali alcune uscite, tra cui quella ...