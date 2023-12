FOTO Capodanno di solidarietà | gli anziani giocano a tombola con i Carabinieri

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri, idella Stazione di Volturara Irpina hanno condiviso momenti di gioia epresso la R.S.A. di Villa Clementina: in un’atmosfera calorosa, gli uomini dell’Arma hanno formulato gli auguri di un prospero 2024 agli ospiti della struttura. L’evento è stato caratterizzato da gesti di generosità e vicinanza, con iche hanno aiutato gliimpegnati nella classicata di fine anno. Con la loro presenza i militari hanno offerto supporto e compagnia, creando un’esperienza unica per tutti i partecipanti. Prima del brindisi per salutare l’anno che verrà, i “nonni” della Villa Clementina hanno sorpreso icon un toccante regalo: un simbolico Albero di Natale realizzato a mano. Questo gesto ...

