Foti cita Marinetti | la sinistra sente “puzza” di fascismo ma sono loro che vanno troppo spesso in puzza video

(Di sabato 30 dicembre 2023) Finora Tommaso, corretto e civile capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, era sfuggito all’occhiuta vigilanza dei “democratici” sempre pronti a sventolare il bavaglio verso l’avversario. Nessun processo mediatico a suo carico, nessuna gogna o sopracciglio alzato. Ora però, nel suo discorso alla Camera sulla manovra, ha avuto l’ardire dire Filippo Tommaso: “Ritti sulla cima del mondo, noi scagliamo, una volta ancora, la nostra sfida alle stelle!‘”. I colleghi del gruppo lo hanno applaudito. E’ una sfida – ha aggiunto – “che continua e che intendiamo portare avanti in tutta questa legislatura con il nostro amore per l’Italia perché, amici del gruppo di FdI, come diceva una cara e nostra canzone “Il domani appartiene a noi“. Ed ecco che il capogruppo del Pd in commissione Lavoro della Camera ...

Ma tra le citazioni spiccano quelle del capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso. "Ritti sulla cima del mondo, noi scagliamo, una volta ancora, la nostra sfida alle stelle!", dice con enfasi ...Il secondo passaggio diè una promessa - o una minaccia, dipende dai punti di vista - che chiude l'inno del Fronte della Gioventù, poi di Azione giovani, le giovanili di Msi - An e Fdi: "Il ...Il via libera della Camera alla legge di bilancio è fatto anche di schermaglie e di frasi lanciate in Aula come fendenti. La seconda manovra del governo Meloni è diventata legge con 200 sì, 112 no e t ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...