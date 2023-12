Formia Tentato omicidio Gustavo Bardellino | Giuseppe Favoccia chiede di essere interrogato

Leggi su temporeale.info

(Di sabato 30 dicembre 2023)– L’arma trovatagli all’intermo della sua abitazione in località Mergataro a– secondo gli inquirenti – sarebbe stata utilizzata il 15 febbraio 2022 per ucciderenel luogo in cui lavorava, la concessionaria “Autobuonerba” in località Gianola., di 73 anni, non vede l’ora di dire la sua verità prima di L'articolo Temporeale Quotidiano.