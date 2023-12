Formia | ordinanza anti-movida di Capodanno | stop alla vendita di alcol dalle 18 | 30

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 30 dicembre 2023), 30 dicembre 2023 – Il Comune di Formi, tramite, ha deciso la sospensionecipata della somministrazione di bevande all’esterno dei locali e dell’attività di asporto delle stesse:ore 18.30 del giorno 31 Dicembre 2023 alle ore 07.00 del giorno 1° gennaio 2024, per gli esercizi commerciali dellana insistenti su via Tullia, via Abate Tosti, via dei Provenzali, via Ponticello, via Terme Romane, via Orto del Re. L’arriva in seguitonecessità di “evitare che in occasione dei festeggiamenti delpossano crearsi situazioni di pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica”. Clicca qui per leggere l’completa