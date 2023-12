Formazioni ufficiali Verona-Salernitana | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ledi, match valido per la diciottesima giornata del campionato di. Lo scontro salvezza del Bentegodi mette di fronte due squadre in ripresa: gli scaligeri sono reduci dal successo contro il Cagliari e hanno perso una sola delle ultime cinque gare, mentre i campani sono riusciti a fermare sul 2-2 il Milan e il ritorno di Walter Sabatini ha sicuramente portata un’aria di ottimismo nell’ambiente. Di seguito le scelte dei due tecnici, Marco Baroni e Filippo Inzaghi. LE: In attesa: In attesa SportFace.