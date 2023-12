Formazioni ufficiali Milan-Sassuolo | le scelte dei due tecnici

Un match che rischia di essere decisivo per la sorte e il futuro di Stefano Pioli. Allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano, alle ore... (calciomercato)

Commenta per primo MILAN (4 - 3 - 3) : Maignan; Calabria, Kjaer, Theo, Florenzi; Reijnders, Bennacer, Loftus - Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli SASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Toljan, ...Udinese - Bologna e Cagliari - EmpoliUdinese (3 - 5 - 1 - 1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. Bologna (4 - 2 - 3 - 1): ...La partita tra il Milan e il Sassuolo è valida per la 18a giornata di Serie A. I rossoneri sono chiamati a vincere l'ultimo match dell'anno ...Il Verona ha vinto solo uno dei quattro confronti con la Salernitana in Serie A, il più recente (1-0 con gol di Cyril Ngonge il 13 febbraio 2023); in precedenza i veneti avevano ottenuto un solo punto ...