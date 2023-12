Formazioni ufficiali Juventus-Roma | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

(Di sabato 30 dicembre 2023), ledella sfida in programma all’Allianz Stadium. Luci allo Stadium. Tutto pronto per il fischio d’inizio di, il match che suggellerà la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Incontro la peso specifico non indifferente. Da una parte la compagine di Allegri cerca una vittoria che permetterebbe ai bianconeri di portarsi a due lunghezze di distanza dall’Inter capolista.(LaPresse) – IlVeggente.itDall’altra la compagine di Mourinho, reduce dal successo in campionato contro il Napoli, vuole consolidare la propria posizione all’interno dell’ingombrante treno Champions. Ecco le ...

La Serie A va avanti, in un sabato ricco di appuntamenti. Alle 18 ecco Verona-Salernitana , sfida di bassa classifica tra due formazioni in cerca... (calciomercato)

Alle 18 scendono in campo Verona e Salernitana per la sfida delle 18. Queste le formazioni ufficiali del match: VERONA: Montipò, Tchatchoua, Hi... (calciomercato)

Formazioni ufficiali Verona-Salernitana , le scelte dei due tecnici per il match di Serie A in programma alle 18.00 Comunicate le Formazioni ... (calcionews24)

Pioli dopo l’affannoso pareggio in rimonta del Milan contro la Salernitana, un 2-2 che Tomori nel primo tempo e Jovic al 90? hanno firmato per ... (infobetting)

Ledi Juventus - Roma JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Gatti, Danilo, Bremer; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore : Massimiliano Allegri. ROMA ...Milan - Sassuolo e Verona - SalernitanaMILAN (4 - 3 - 3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus - Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: ...E’ in programma oggi alle ore 20.45, la partita Juventus-Roma. Il match è valido per la diciottesima giornata di Serie A ...Per la Juventus di Massimiliano Allegri è l'occasione per accorciare sull'Inter, che nella serata di venerdì ha pareggiato 1-1 a Marassi contro il Genoa. In caso di vittoria, i bianconeri si porterebb ...