Formazioni ufficiali Juve-Roma | le scelte dei due tecnici

(Di sabato 30 dicembre 2023), ledei dueper il match di Serie A in programma alle 20.45 Comunicate ledi, gara di Serie A in programma alle 20.45.NTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

Alle 18 scendono in campo Verona e Salernitana per la sfida delle 18. Queste le formazioni ufficiali del match: VERONA: Montipò, Tchatchoua, Hi... (calciomercato)

Formazioni ufficiali Verona-Salernitana , le scelte dei due tecnici per il match di Serie A in programma alle 18.00 Comunicate le Formazioni ... (calcionews24)

Pioli dopo l’affannoso pareggio in rimonta del Milan contro la Salernitana, un 2-2 che Tomori nel primo tempo e Jovic al 90? hanno firmato per ... (infobetting)

Juve - Roma, le scelte dei due tecnici per il match di Serie A in programma alle 20.45 Comunicate ledi Juve - Roma, gara di Serie A in programma alle 20.45. ...Commenta per primo Ecco ledi Juventus - Roma: JUVENTUS: Szczesny; Bremer, Gatti, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. ROMA: Rui Patricio, Mancini, Llorente, N'Dicka; ...La Juventus ha battuto 85 volte la Roma in Serie A (51 pareggi, 42 sconfitte), solo contro Lazio (86) e Inter (87) i bianconeri hanno ottenuto più successi nel massimo campionato – allo stesso tempo ...Alle ore 20:45 all'Allianz Stadium inizia Juventus-Roma, gara valida per la 18a giornata del campionato di Serie A: segui qui la diretta!