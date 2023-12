Formazioni ufficiali Cagliari-Empoli | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ledi, match valido per la diciottesima giornata del campionato di. In Sardegna va in scena un delicatissimo scontro salvezza che mette in palio punti molto pesanti. Entrambe le squadre, separate da un solo punto, sono reduci da due ko di fila e vanno a caccia di una vittoria che permetterebbe loro di allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Di seguito le scelte dei due tecnici, Claudio Ranieri e Aurelio Andreazzoli. LE: In attesa: In attesa SportFace.