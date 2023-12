Flavio Montrucchio presenta Primo appuntamento hotel

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 30 dicembre 2023) Grande novità in arrivo per il conduttore: condurràsu Real Time Dopo ben sette stagioni classiche e i due spin off “Crociera”, il dating show fenomeno di Real Time è pronto a fare le valigie e partire per l’edizione, una versione tutta nuova ambientata in un resort di lusso, dove 60 nuovi single in cerca dell’anima gemella avranno la possibilità di conoscersi più a fondo, anche oltre la tradizionale cena al buio. Da martedì 2 gennaio alle 21.20, come sempre sul canale 31. Alla conduzione confermato il “Re di Cuori”, pronto a far vivere ai concorrenti il sogno di una vacanza che potrebbe diventare indimenticabile. Il nuovo format ...