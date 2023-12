Firmino può lasciare subito l’Arabia Saudita | il ritorno in Premier prende forma

(Di sabato 30 dicembre 2023) L'ex attaccante del Liverpool, accasatosi la scorsa estate all'Al-Ahli, non segna dalla prima giornata e ha perso il posto da titolare: si profila la cessione in prestito a gennaio

Chi ben comincia non è sempre a metà dell'opera. Per conferme chiedere a Roberto. L'attaccante brasiliano aveva esordito con il botto nella Saudi Premier League con la maglia dell' Al - Ahli , realizzando una tripletta ad agosto contro l'Al - Hazem. Sembrava l'inizio di ...... da Neymar a Benzema , passando a Milinkovic - Savic,, Kanté e Mané . L'obiettivo, come ... Se i calciatori sono legati ai loro club da un contratto, sisempre decidere di non vendere . Non ...